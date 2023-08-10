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Сегодня, 21:27

Тарханов считает, что «Урал» не проиграет «Спартаку»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-тренер «Урала» Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча екатеринбуржцев против «Спартака» в 4-м туре РПЛ.

«Обе команды хорошо начали сезон. «Спартак» хорошо в атаке играет, но есть проблемы в обороне. «Урал» в обороне достаточно хорош. Они играют дома, поэтому будут стараться. Думаю, «Урал» не должен проиграть. Жду минимум ничью, а там как повезет», — цитирует Тарханова Betonmobile.ru.

«Урал» на своем поле примет «Спартак» в пятницу, 11 августа. Начало матча — в 18.00 по московскому времени.

Источник: Betonmobile.ru
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
Александр Тарханов
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