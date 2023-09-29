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РПЛ

Сегодня, 18:11

Тарханов считает, что успехи «Крыльев» — на 99% заслуга главного тренера Осинькина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Александр Тарханов высказался о текущей форме команды перед предстоящим матчем 10-го тура РПЛ с московским «Спартаком».

«Полагаю, что текущая набранная форма «Крыльев Советов» свидетельствует о значительном шаге вперед для самарского клуба. Команда не только добывает важные для себя очки, но и показывает хорошую игру. На 99% это заслуга ее главного тренера Олега Осинькина. Он крайне опытный наставник, который давно в Самаре и отлично показывает себя при работе с молодыми футболистами. Уверен, что в матче со «Спартаком» самарцы захотят сыграть от себя и сумеют легко перестроиться по ходу игры, если для этого возникнет необходимость», — приводит слова Тарханова RT.

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» пройдет 1 октября. Начало — в 16:30 по мск.

После девяти туров «Крылья Советов» занимают вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков. Лидирует — «Краснодар» (21 очко).

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1210114-tarhanov-uspehi-krylya-osinkin
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Александр Тарханов
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