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Сегодня, 15:20

Тарханов считает, что в дерби ЦСКА — «Локомотив» нет фаворита

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча между ЦСКА и «Локомотивом» в пятом туре РПЛ.

«На мой взгляд, в дерби ЦСКА — «Локомотив» явного фаворита нет, обе команды способны перевернуть игру. Но на бумаге, конечно, армейцы сильнее — состав у них поопытнее. Это тот случай, когда опытная команда встретится с молодой и амбициозной. Посмотрим, что из этого выйдет — надеюсь, мы увидим футбол высокого класса», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

ЦСКА на своем поле примет «Локомотив» в воскресенье, 18 августа. Начало — в 17.30 по московскому времени.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Тарханов
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