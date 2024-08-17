Тарханов считает, что в дерби ЦСКА — «Локомотив» нет фаворита

Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча между ЦСКА и «Локомотивом» в пятом туре РПЛ.

«На мой взгляд, в дерби ЦСКА — «Локомотив» явного фаворита нет, обе команды способны перевернуть игру. Но на бумаге, конечно, армейцы сильнее — состав у них поопытнее. Это тот случай, когда опытная команда встретится с молодой и амбициозной. Посмотрим, что из этого выйдет — надеюсь, мы увидим футбол высокого класса», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

ЦСКА на своем поле примет «Локомотив» в воскресенье, 18 августа. Начало — в 17.30 по московскому времени.