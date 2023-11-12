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РПЛ

Сегодня, 17:32

Тарханов считает, что в матче «Спартака» и «Ростова» нет фаворита

Виктория Кравченко
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Российский тренер Александр Тарханов рассказал, что думает о предстоящем матче 15-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом».

«Надеюсь, что сегодня мы увидим нескучный футбол в исполнении «Спартака» и «Ростова». Обычно очные встречи этих клубов действительно интересно смотреть, тем более сейчас обе команды максимально мотивированы. Но явного фаворита в этом матче нет, обе команды способны удивить. «Ростов» в последнее время начинает напоминать себя образца прошлого сезона, поэтому у них есть шанс снова заявить о себе победой над «Спартаком». А красно-белым необходимо найти свою игру и результат, потому что побеждать удается редко», — сказал Тарханов.

«Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко в 14 матчах. «Ростов» с 17 очками идет на 11-й строчке.

Встреча состоится сегодня, 12 ноября, начало — в 19.30 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-v-matche-spartaka-i-rostova-net-favorita-obe-komandy-sposobny-udivit/
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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