Тарханов считает, что в РПЛ играет мало молодых россиян

Российский тренер Александр Тарханов порассуждал о проблемах с развитием молодых игроков в РПЛ.

«Не хватает прогресса. Нужно уметь обучать тренеров, которые воспитывают футболистов. Даже Дюков как-то сказал, что главная проблема — это детско-юношеский футбол. При этом в РПЛ не такой плохой уровень, играет много иностранцев. Но мы смотрим и видим, что в Европе в каждой команде много своих молодых ребят по 17-18 лет играет. У нас таких мало, разве что Пиняев, Салтыков. Нужно готовить молодежь, чтобы они составляли конкуренцию иностранцам и взрослым игрокам», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

«Краснодар» (38 очков) после 18 туров лидирует в РПЛ. Команда Владимира Ивича на два очка опережает «Зенит», идущий вторым. Третье место с 32 очками занимает «Динамо».