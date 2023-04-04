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Сегодня, 16:26

Тарханов считает, что Юран может спасти «Пари НН»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о назначении Сергея Юрана на пост главного тренера «Пари НН».

«Хорошо, что Юран не остался без работы в этом сезоне и нашел команду. Такой специалист должен работать, он сможет спасти «Пари НН». Думаю, Юран поможет нижегородцам остаться в российской премьер-лиге. На мой взгляд, у команды есть шансы», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

4 апреля в «Пари НН» сообщили об отставке главного тренера Артема Горлова и о назначении на этот пост Юрана. Предыдущим местом работы 53-летнего специалиста были «Химки», которые он покинул в августе 2022 года.

«Пари НН» с 19 набранными очками занимает 13-е место в РПЛ по итогам 21 тура.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-horosho-chto-yuran-ne-ostalsya-bez-raboty-v-e-tom-sezone-on-smozhet-spasti-pari-nn/
Сергей Юран
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РПЛ
ФК Нижний Новгород
Александр Тарханов
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