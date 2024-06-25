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Сегодня, 03:15

Тарханов: «В новом сезоне будет очень сложно сместить «Зенит» с первого места»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о трансферной кампании «Зенита».

Летом 2024 года клуб подписал вратаря Евгения Латышонка, защитников Юрия Горшкова и Сергея Волкова, а также нападающего Максима Глушенкова.

«Зенит» проводит масштабную трансферную кампанию. Команде нужно обновление состава — это было особенно заметно в концовке прошлого чемпионата. Думаю, в новом сезоне «Спартаку», «Динамо», ЦСКА и «Краснодару» будет очень сложно сместить «Зенит» с первого места", — приводит «РБ Спорт» слова Тарханова.

«Зенит» становился чемпионом России в шести последних сезонах подряд.

Источник: РБ Спорт
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