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Сегодня, 19:50

Тарханов: «Событие года в РПЛ — победа «Спартака» над «Краснодаром» со счетом 3:0»

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Футбольный тренер Александр Тарханов назвал победу «Спартака» над «Краснодаром» событием 2024 года в российском футболе. Встреча 17-го тура РПЛ завершилась со счетом 3:0 в пользу красно-белых.

«Событие года — это победа «Спартака» над «Краснодаром» со счетом 3:0. Со знаком минус можно выделить поражения «Зенита» в конце года и то, что «Краснодар» потерял очки в последних матчах», — сказал Тарханов «РБ Спорт».

После 18 туров «Спартак» с 37 очками занимает третье место в таблице РПЛ и отстает от лидеров чемпионата на два очка.

Источник: «РБ Спорт»
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