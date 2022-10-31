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Сегодня, 15:48

Тарханов сообщил, что готов рассмотреть предложение «Химок»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Химок» Александр Тарханов отреагировал на информацию о том, что подмосковный клуб будет проводить внутреннее разбирательство поведения главного тренера Спартака Гогниева в матче 15-го тура РПЛ с «Динамо» (1:6).

«Руководители буду разбирать его поведение. Это эмоции. Тем более он с Кавказа. Эмоциональный парень. Я его хорошо знаю. Может сначала высказать что-то, а потом и пожалеть», — приводит «Спорт День За Днем» слова Тарханова.

Также специалист ответил на вопрос, готов ли он возглавить подмосковную команду.

«Будет предложение, рассмотрим, конечно. Я работал два раза в «Химках». В первый раз спас команду от вылета из первой лиги, приняв ее за 6 туров до конца», — добавил Тарханов.

68-летний специалист возглавлял «Химки» в 2010 и 2012-2013 годах. В начале сентября главным тренером подмосковного клуба был назначен Гогниев, который сменил на этом посту Николая Писарева.

На данный момент команда Гогниева занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ (9 очков).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/tarkhanov-gotov-rassmotret-predlozhenie-khimok
Спартак Гогниев
Футбол
ФК Химки
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