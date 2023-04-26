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Тарханов убежден в том, что в РПЛ должно быть больше игр

Алина Савинова
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Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов ответил на вопрос, что думает о возможном изменении формата чемпионата России.

«Плей-офф — это нормальная инициатива, чтобы было больше игр. Так уже было в Бразилии, а потом они от этого отказались. Сложно сказать, как лучше — увеличить число команд или добавить плей-офф. Если будет плей-офф, будет много стыковых игр среди хороших команд. Но то, что игр должно быть больше — это однозначно. Когда я был в Бразилии, там как раз был плей-офф. По итогу чемпионата «Сан-Паулу» занял первое место, а «Сантос» — восьмое. А в плей-офф «Сантос» выиграл и даже стал чемпионом», — цитирует Тарханова Metaratings.ru.

Ранее президент РПЛ Александр Алаев заявил, что в следующем сезоне формат проведения чемпионата России может быть изменен. Он допустил, что в РПЛ может появиться плей-офф.

Источник: https://metaratings.ru/news/tarkhanov-v-rpl-odnoznachno-dolzhno-byt-bolshe-igr-246434/
Футбол
РПЛ
Александр Тарханов
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