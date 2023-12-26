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Сегодня, 00:17

Тарханов указал, какая линия в ЦСКА нуждается в усилении

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением о необходимости усиления команды во время зимнего перерыва в чемпионате РПЛ.

«Дивеев вернется в строй со второго тренировочного сбора. Так что в обороне у ЦСКА, как будто, все нормально. Поэтому усиление необходимо в атакующую группу. Тем более, если Чалов и Заболотный уйдут. А такая информация есть. Тогда, конечно, позиция центрального нападающего будет нуждаться в укреплении. «Армейцы» уже взяли на нее 22-летнего Мусаева, но он еще молодой, и пока не потянет роль основного. В принципе, почти на каждую позицию можно кого-то взять. Но это для глубины скамейки. А стартовый состав у ЦСКА есть, если никто не уйдет», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

После 18 туров ЦСКА занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).

Источник: https://vprognoze.by/sportnews/football/11412518-tarhanov-ukazal-kakaya-liniya-v-cska-nuzhdaetsya-v-usilenii.html
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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Тарханов
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