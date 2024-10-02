Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Премьер-лига (РПЛ). Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 04:15

Тарханов: «Локомотив» будет бороться за чемпионство"

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Бывший тренер сборной России Александр Тарханов уверен, что «Локомотив» будет претендовать на победу в РПЛ в сезоне-2024/25.

«Было ожидаемо, что «Краснодар» окажется в лидерах, это было. А «Локомотив» — это сюрприз. В команде много молодых, практически все русские играют — это очень даже хорошо. Пример, как из своих воспитанников можно сделать хорошую команду. Перед стартом сезона думали, что «Локомотив» будет в пятерке, сложно было ожидать лидерства. Из клуба ушли ведущие игроки, например, Глушенков, Миранчук, Дзюба. Потери были ощутимые, но, видимо, они их и отпустили, потому что знали, кем заменить.
Посмотрим, какие перспективы у этой команды. Сейчас даже не скажешь, что они могут упасть, потому что играют стабильно. Думаю, «Локомотив» будет бороться за чемпионство, ведь уже все-таки десять туров позади. Они будут бороться с «Зенитом», «Краснодаром», «Динамо» и «Спартаком». Вот эти пять команд будут бороться, они более или менее равные», — приводит Legalbet слова Тарханова.

После 10 туров чемпионата России-2024/25 «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице с 24 очками, уступая лидирующему «Краснодару» по дополнительным показателям.

Источник: Legalbet

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Вирус на плюс: россиян атакует троян с имитацией уведомлений от банков
Родионенко сообщила, что олимпийский чемпион Никита Нагорный завершил карьеру
Тренер Жовер сделал «Арсенал» сильнейшей командой Европы на стандартах
СМИ сообщили о запуске Ираном около 400 ракет по территории Израиля
В России началось серийное производство беспилотника «Одуванчик»
Соперники ждали Пьянича на поле, чтобы попросить у него футболку, от Кейта дождались чуда, от 18-летнего таланта - гола. Что случилось в матче «Пари НН» – ЦСКА
Сегодня
Вчера
Неделя