Тарханов вспомнил о совместном начале карьеры с Олегом Романцевым

Бывший тренер сборной России Александр Тарханов рассказал, как начинал свою футбольную карьеру с бывшим главным тренером «Спартака» Олегом Романцевым в красноярском «Автомобилисте».

«Нас обоих в 1969 году взяли во вторую лигу красноярскую. Это как сейчас в академию клуба. Тогда мы все играли на «Кожаный мяч» за разные команды. Я даже выступал за 52-й год, то есть на два года старше, и стал чемпионом Сибири. А так мы еще и в хоккей играли. То есть я мог стать не футболистом, а хоккеистом. Олег Иванович играл в баскетбол», — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

70-летний специалист выступал в составе красноярского клуба с 1969 по 1975 год.