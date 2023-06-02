Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:27

Тарханов выбрал тройку лучших игроков сезона в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Российский тренер Александр Тарханов выбрал лучших игроков завершающегося сезона в РПЛ.

«Лучший игрок сезона? Малком. Он и лучшим бомбардиром чемпионата стал, и передач много отдал. Малком очень полезно выступал за «Зенит», поэтому, думаю, его можно назвать лучшим игроком сезона.

Могу сказать, что и Клаудиньо выглядел хорошо. Его и еще Квинси Промеса включил бы в тройку лучших игроков этого чемпионата», – цитирует Тарханова Betonmobile.ru.

Последний тур РПЛ пройдет 3 июня. Все команды начнут свои встречи в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://betonmobile.ru/aleksandr-tarhanov-malkom-luchshiy-igrok-rpl-a-pinyaev-otkryitie-sezona
Квинси Промес
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Футбол
Александр Тарханов
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Соболенко провоцируют вопросами об Украине. Белоруска держит удар
16-летняя Мирра Андреева вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
В Петербурге нашли мертвой без вести пропавшую воспитательницу детсада
В Смоленской области сообщили об атаке беспилотников на объекты ТЭК
Взрыв произошел в Белгороде
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Дуарте: Адаптация в «Спартаке» / Смерть брата / Удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Силкин считает, что «Динамо» стоит вернуть Шварца

Источник: Осинькин может стать главным тренером «Рубина»