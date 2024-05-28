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Сегодня, 13:44

Тарханов: «Игнашевич грамотный парень. Сам после финала Кубка решит, где работать»

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Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов ответил на вопрос, может ли Сергей Игнашевич стать главным тренером армейцев.

«Пока нигде не пишут, что Федотова могут снять, и он сам написал: «Не верьте газете «Правда»». Наверное, если бы он должен был идти «на выход», то это уже бы опубликовали. Я думаю, он останется. У игнашевича есть разные варианты. Он все-таки по большей части армеец. Правда, начинал в «Крыльях Советов», потом уже был в «Локомотиве» и в ЦСКА. Все может быть, пока никакой информации нет. Обычно о таких новостях сразу пишут. Об этом сложно говорить, но он грамотный парень. Он сам после финала будет решать. Способен ли работать в РПЛ? А почему нет? Они играли на своем уровне. Здесь была ошибка в том, что они не укомплектовались перед сезоном. Они начали это делать только перед вторым кругом. Видимо, они хотели выступить с тем же составом, что и в Первой лиге. Но не все получилось», — приводит слова Тарханова «Спорт День за Днем».

В понедельник, 27 мая, Игнашевич заявил, что покинет «Балтику» после суперфинала FONBET Кубка России. Встреча за трофей состоится 2 июня против «Зенита».

Источник: Спорт День за Днем
Сергей Игнашевич
РПЛ
ФК Балтика
Александр Тарханов
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