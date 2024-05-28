Тарханов: «Игнашевич грамотный парень. Сам после финала Кубка решит, где работать»

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов ответил на вопрос, может ли Сергей Игнашевич стать главным тренером армейцев.

«Пока нигде не пишут, что Федотова могут снять, и он сам написал: «Не верьте газете «Правда»». Наверное, если бы он должен был идти «на выход», то это уже бы опубликовали. Я думаю, он останется. У игнашевича есть разные варианты. Он все-таки по большей части армеец. Правда, начинал в «Крыльях Советов», потом уже был в «Локомотиве» и в ЦСКА. Все может быть, пока никакой информации нет. Обычно о таких новостях сразу пишут. Об этом сложно говорить, но он грамотный парень. Он сам после финала будет решать. Способен ли работать в РПЛ? А почему нет? Они играли на своем уровне. Здесь была ошибка в том, что они не укомплектовались перед сезоном. Они начали это делать только перед вторым кругом. Видимо, они хотели выступить с тем же составом, что и в Первой лиге. Но не все получилось», — приводит слова Тарханова «Спорт День за Днем».

В понедельник, 27 мая, Игнашевич заявил, что покинет «Балтику» после суперфинала FONBET Кубка России. Встреча за трофей состоится 2 июня против «Зенита».