Тарханов высказался о назначении Мажича главой департамента судейства РФС

Футбольный эксперт Александр Тарханов высказался о назначении сербского специалиста Милорада Мажича главой департамента судейства РФС.

«РФС пытается что-то поменять. Конечно, были у арбитров ошибки, в том числе и грубые. Нужно хорошее обучение арбитров, чтобы они ориентировались в правилах. Но я считаю, для того, чтобы пойти в судьи, надо поиграть в футбол. Пусть и не на высшем уровне, как это было в Советском Союзе. Как отношусь к тому, что российский судейский корпус возглавляют иностранные специалисты? Значит, нашим не доверяют. В РФС ищут, как сделать так, чтобы поднять уровень арбитража в нашем футболе», — приводит слова Тарханова «Евро-Футбол.Ру».

По окончании судейской карьеры Мажич начал работу по обучению арбитров. Он работает инструктором ФИФА и до перехода в РФС руководил судьями на Кипре. В сентябре 2022 года 50-летний специалист вошел в состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

Ранее занимавший должность руководителя департамента судейства Павел Каманцев продолжит работу в качестве руководителя судейского комитета.