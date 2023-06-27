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Судейство

Сегодня, 15:34

Тарханов высказался о назначении Мажича главой департамента судейства РФС

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный эксперт Александр Тарханов высказался о назначении сербского специалиста Милорада Мажича главой департамента судейства РФС.

«РФС пытается что-то поменять. Конечно, были у арбитров ошибки, в том числе и грубые. Нужно хорошее обучение арбитров, чтобы они ориентировались в правилах. Но я считаю, для того, чтобы пойти в судьи, надо поиграть в футбол. Пусть и не на высшем уровне, как это было в Советском Союзе. Как отношусь к тому, что российский судейский корпус возглавляют иностранные специалисты? Значит, нашим не доверяют. В РФС ищут, как сделать так, чтобы поднять уровень арбитража в нашем футболе», — приводит слова Тарханова «Евро-Футбол.Ру».

По окончании судейской карьеры Мажич начал работу по обучению арбитров. Он работает инструктором ФИФА и до перехода в РФС руководил судьями на Кипре. В сентябре 2022 года 50-летний специалист вошел в состав экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.

Ранее занимавший должность руководителя департамента судейства Павел Каманцев продолжит работу в качестве руководителя судейского комитета.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005178709_tarhanov_rossiyskim_specialistam_ne_doveryayut_raz_priglashayut_inostranca_majicha_v_rfs
Футбол
РПЛ
РФС
Александр Тарханов
Милорад Мажич
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