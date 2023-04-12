Тарханов высказался о назначении Талалаева в «Химки»

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал назначение Андрея Талалаева в подмосковные «Химки».

«Хорошо, что «Химки» назначили Талалаева. У него есть большой опыт, тренировал много команд. Контракт на пять лет говорит, что руководство не рассчитывает на то, что клуб останется в РПЛ, хотя у них есть шансы зацепиться за стыковые матчи. Всего четыре очка отделяют их от 14-го места. Его взяли с прицелом на то, чтобы создать команду даже в случае вылета команды в первую лигу», — приводит слова Талалаева «Евро-Футбол.Ру».

Талалаев уже работал в «Химках» с апреля 2019 года по январь 2020 года. Последним местом работы специалиста было «Торпедо», 50-летний россиянин возглавлял команду с октября 2022 года по март 2023 года.

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками в 22 матчах.