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Сегодня, 00:21

Тарханов — о переводе Кругового во вторую команду «Зенита»: «Не вижу ничего оскорбительного»

Алина Савинова
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Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов отреагировал на то, что защитник Данил Круговой будет выступать за дубль «Зенита» перед переходом в армейский клуб.

«Круговой «Зениту» уже не нужен, вот его и отправили во вторую команду. Так всегда было. Кто не хочет оставаться, тот тренируется с дублем. Не вижу в этом ничего оскорбительного и экстраординарного. Форму он и во второй команде будет поддерживать. Раз он уже подписал контракт с ЦСКА, зачем его держать в основе? Так всегда бывает», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Тарханова.

17 января ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня текущего года. До конца сезона 25-летний защитник по решению руководства «Зенита» будет выступать за вторую команду.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005536290_ne_viju_nichego_oskorbitelnogo_tarhanov__o_perevode_krugovogo_v_zenit-2
Данил Круговой
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Александр Тарханов
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