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Сегодня, 20:09

Тарханов высказался о положении «Ростова» в РПЛ

Алина Савинова
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Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал, что думает об игре «Ростова» в чемпионате России.

«Они и при Бердыеве шли в лидерах РПЛ, так что им не привыкать. Было когда-то. Сейчас игроки неплохо себя проявляют, но по весне не все получается. И даже Карпин сам недоволен игрой. Осенью они показывали хороший футбол, сейчас, конечно, нет такой игры», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

На данный момент «Ростов» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка. В 22-м туре южане сыграют против «Оренбурга». Матч пройдет 10 апреля и начнется в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10779146-tarhanov-vyskazalsya-o-vtorom-meste-rostova-v-rpl.html
Футбол
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Александр Тарханов
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