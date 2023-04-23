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Тарханов: «У «Урала» в последнее время много игр, у футболистов психологическая усталость»

Мария Гусева
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Российский тренер Александр Тарханов высказался о поражении «Урала» в матче 24-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:3).

«Такое бывает, когда у команды начинается небольшой спад, сейчас это происходит с «Уралом», — цитирует Metaratings.ru Тарханова. — Екатеринбуржцы в последнее время играют много игр, у них есть психологическая усталость, они отдают много эмоций. Они сейчас играют и в чемпионате, и в кубке. Конечно, у них будет спад. Когда уровень мастерства у футболистов хороший, все это не так влияет на команду, а когда уровень средний, это сказывается на коллективе. Также влияет то, что «Урал» не привык играть так часто, в таком высоком ритме, это относится ко многим нашим командам. Сложно сказать, до конца чемпионата этот спад будет продолжаться у «Урала» или нет, посмотрим. Плюс у екатеринбуржцев последние матчи все с трудными соперниками — «Ростов», ЦСКА, с этими командами надо прилагать больше усилий. Это тоже сказывается на последних результатах. Но я не думаю, что у «Урала» сейчас есть какая-то серьезная проблема, которую надо решать».

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 49 очков за 24 тура. «Урал» находится на 11-м месте с 25 очками.

Источник: Metaratings.ru
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Урал
Александр Тарханов
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