Тарханов: «Думаю, что «Спартак» реально поборется за чемпионство в следующем году»

Российский тренер Александр Тарханов оценил шансы «Спартака» на чемпионство в сезоне-2022/23.

«Спартак» оставил приятно впечатление о себе по итогам двух матчей против «Локомотива». Они хорошо играли, местами была суета, но в целом было движение, настрой, команда бежит у Абаскаля. «Спартак» сейчас старается играть с позиции силы, этого хочет Абаскаль. Посмотрим, как теперь они проявят себя в чемпионате. Чемпионство в этом сезоне? Не думаю, сложно сейчас сказать. Видно, что Абаскаль закладывает хороший фундамент, но думаю, что команда реально поборется за чемпионство в следующем году. Предпосылки к этому есть», — приводит «РБ Спорт» слова Тарханова.

Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 36 очков за 17 туров.