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Сегодня, 15:05

Тарханов: «Думаю, что «Спартак» реально поборется за чемпионство в следующем году»

Алина Савинова
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Российский тренер Александр Тарханов оценил шансы «Спартака» на чемпионство в сезоне-2022/23.

«Спартак» оставил приятно впечатление о себе по итогам двух матчей против «Локомотива». Они хорошо играли, местами была суета, но в целом было движение, настрой, команда бежит у Абаскаля. «Спартак» сейчас старается играть с позиции силы, этого хочет Абаскаль. Посмотрим, как теперь они проявят себя в чемпионате. Чемпионство в этом сезоне? Не думаю, сложно сейчас сказать. Видно, что Абаскаль закладывает хороший фундамент, но думаю, что команда реально поборется за чемпионство в следующем году. Предпосылки к этому есть», — приводит «РБ Спорт» слова Тарханова.

Красно-белые занимают второе место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 36 очков за 17 туров.

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-v-sleduyushhem-sezone-spartak-poboretsya-za-chempionstvo/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Александр Тарханов
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