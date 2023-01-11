Тарханов: «Будет жалко, если «Химки» покинут РПЛ, ведь команда очень прилично начала сезон»

Известный российский тренер Александр Тарханов прокомментировал высказывания бывшего главного тренера «Химок» Сергея Юрана, который не исключил, что подмосковный клуб может прекратить свое существование.

«Химки» такая команда, где возможно все, — цитирует Metaratings.ru Тарханова. — У них много проблем, вся команда ушла. Нужно сделать набор, наиграть их. Учитывая все обстоятельства — это сложно, у нас и так очень мало футболистов. А у клуба еще и финансовый вопрос стоит. Наверное, руководитель и главный тренер все-таки надеются собрать хороший клуб. Будет жалко, если клуб покинет РПЛ, ведь команда очень прилично начала сезон с Юраном. Сейчас пройдут сборы и первые туры после зимнего перерыва, тогда уже можно будет говорить, что будет с командой».

«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 17 матчах.