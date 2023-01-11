Тарханов: «Будет жалко, если «Химки» покинут РПЛ, ведь команда очень прилично начала сезон»

11 января, 23:51
Известный российский тренер Александр Тарханов прокомментировал высказывания бывшего главного тренера «Химок» Сергея Юрана, который не исключил, что подмосковный клуб может прекратить свое существование.
«Химки» такая команда, где возможно все, — цитирует Metaratings.ru Тарханова. — У них много проблем, вся команда ушла. Нужно сделать набор, наиграть их. Учитывая все обстоятельства — это сложно, у нас и так очень мало футболистов. А у клуба еще и финансовый вопрос стоит. Наверное, руководитель и главный тренер все-таки надеются собрать хороший клуб. Будет жалко, если клуб покинет РПЛ, ведь команда очень прилично начала сезон с Юраном. Сейчас пройдут сборы и первые туры после зимнего перерыва, тогда уже можно будет говорить, что будет с командой».
«Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 17 матчах.