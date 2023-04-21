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Сегодня, 13:43

Тарханов высказался о возможном возвращении Марио Фернандеса в ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов оценил решение защитника Марио Фернандеса разорвать контракт с бразильским «Интернасьоналом».

«Как игрок, он, конечно поможет и усилит ЦСКА. Справится ли с конкуренцией? Ну не знаю, это уже вопросы к тренерскому штабу армейцев. К тому же еще неизвестно вернется ли он или в Бразилии останется. Может, и завершить карьеру вообще. Сложно предположить, зачем он вообще ушел и дальнейший его план», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

Ранее стало известно, что 32-летний бразильский футболист расторг контракт с «Интернасьоналом» по личным причинам. Фернандес принадлежит ЦСКА. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10813991-tarhanov-vyskazalsya-o-vozmozhnom-vozvraschenii-mario-fernandesa-v-cska.html
Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Тарханов
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