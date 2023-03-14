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Сегодня, 15:43

Тарханов высказался об идее провести матч между сборными России и легионерами РПЛ

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал, что думает об идее проведения матча между сборными России и легионеров РПЛ.

«Эта идея имеет место на существование. Все-таки у нас и Малком, и Клаудиньо хорошего уровня футболисты. В «Спартаке» Промес тоже хорош. В «Урале» неплохие игроки, поэтому, я думаю, хорошая команда соберется», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

23 марта сборная России сыграет против национальной команды Ирана в рамках товарищеского матча, а 26 марта встретится с Ираком.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10723283-tarhanov-ocenil-ideyu-provesti-match-mezhdu-sbornymi-rossii-i-legionerami-rpl.html
РПЛ
Сборная России по футболу
Александр Тарханов
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