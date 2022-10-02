Тарханов — об игре «Локо» в обороне против «Урала»: «Раздрай»

Известный российский тренер Александр Тарханов, работавший в «Урале», в интервью «СЭ» высказался о гостевой победе команды Виктора Гончаренко над «Локомотивом» (4:2).

— Так какой же «Локомотив» — настоящий? Тот, который громит «Химки» в Кубке России или тот, что проигрывает дома «Уралу»?

— Сложный вопрос. Даже не отвечу. Но сегодня москвичи сыграли, конечно, скверно. Ну что это такое?

— Катастрофа?

— «Урал» имел огромное преимущество. Еще на первых минутах железнодорожники что-то пытались показать. А потом — первый гол, удаление Ненахова, и они «поплыли». Раскисли! Почти ничего ведь не создали. Был только выход Изидора один на один при счете 0:1. А дальше — пусто-пусто. В атаку вообще почему-то никто не шел. Два человека впереди оставалось. Не понял я плана на игру.

— Игру в обороне сложно анализировать?

— Можно описать одним словом — раздрай.

— В первом голе виноват Едвай, который не накрыл Каштанова?

— Да там все хороши... И Тикнизян очень слабый в своей позиции. И Ненахов тоже сотворил...

— По делу его удалили?

— Ну как можно лететь в соперника прямой ногой, зная, что за это могут показать красную? Подвел команду, что и говорить.