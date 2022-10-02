Сегодня, 08:10
Известный российский тренер Александр Тарханов, работавший в «Урале», в интервью «СЭ» высказался о гостевой победе команды Виктора Гончаренко над «Локомотивом» (4:2).
— Так какой же «Локомотив» — настоящий? Тот, который громит «Химки» в Кубке России или тот, что проигрывает дома «Уралу»?
— Сложный вопрос. Даже не отвечу. Но сегодня москвичи сыграли, конечно, скверно. Ну что это такое?
— Катастрофа?
— «Урал» имел огромное преимущество. Еще на первых минутах железнодорожники что-то пытались показать. А потом — первый гол, удаление Ненахова, и они «поплыли». Раскисли! Почти ничего ведь не создали. Был только выход Изидора один на один при счете 0:1. А дальше — пусто-пусто. В атаку вообще почему-то никто не шел. Два человека впереди оставалось. Не понял я плана на игру.
— Игру в обороне сложно анализировать?
— Можно описать одним словом — раздрай.
— В первом голе виноват Едвай, который не накрыл Каштанова?
— Да там все хороши... И Тикнизян очень слабый в своей позиции. И Ненахов тоже сотворил...
— По делу его удалили?
— Ну как можно лететь в соперника прямой ногой, зная, что за это могут показать красную? Подвел команду, что и говорить.
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