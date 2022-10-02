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Сегодня, 08:10

Тарханов — об игре «Локо» в обороне против «Урала»: «Раздрай»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Известный российский тренер Александр Тарханов, работавший в «Урале», в интервью «СЭ» высказался о гостевой победе команды Виктора Гончаренко над «Локомотивом» (4:2).

— Так какой же «Локомотив» — настоящий? Тот, который громит «Химки» в Кубке России или тот, что проигрывает дома «Уралу»?

— Сложный вопрос. Даже не отвечу. Но сегодня москвичи сыграли, конечно, скверно. Ну что это такое?

— Катастрофа?

— «Урал» имел огромное преимущество. Еще на первых минутах железнодорожники что-то пытались показать. А потом — первый гол, удаление Ненахова, и они «поплыли». Раскисли! Почти ничего ведь не создали. Был только выход Изидора один на один при счете 0:1. А дальше — пусто-пусто. В атаку вообще почему-то никто не шел. Два человека впереди оставалось. Не понял я плана на игру.

— Игру в обороне сложно анализировать?

— Можно описать одним словом — раздрай.

— В первом голе виноват Едвай, который не накрыл Каштанова?

— Да там все хороши... И Тикнизян очень слабый в своей позиции. И Ненахов тоже сотворил...

— По делу его удалили?

— Ну как можно лететь в соперника прямой ногой, зная, что за это могут показать красную? Подвел команду, что и говорить.

Защитник &laquo;Локомотива&raquo; Марк Мампаси после поражения от &laquo;Урала&raquo;. «После такой игры Циннбауэр сам должен написать заявление об уходе и передать власть Семину». Мнение Тарханова

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

Ф1(-1.5)

24%

1.90

Ф2(+1.5)

18%

1.96

П1

17%

1.37
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Зенит
Ростов

Обе забьют - да

28%

1.95

Ф1(-1.5)

22%

1.81

ТБ 2.5

20%

1.55
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Нижний Новгород
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