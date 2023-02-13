0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:07

Тарханов заявил, что «бразильская» техника Жиркова осталась с дворового футбола

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший тренер ЦСКА, «Крылья Советов» Александр Тарханов рассказал, какие качества разглядел в Юрие Жиркове, когда тот еще выступал за тамбовский «Спартак».

«Юра был суперфутболистом, играл на самом высоком уровне, провел яркую карьеру. Я его видел, когда он еще играл во второй лиге за тамбовский «Спартак». Хотели взять его в «Крылья» — что-то не сложилось. Откуда у него «бразильская» техника? Ну это все со двора. Юра еще застал советские времена — тогда была улица, были турниры, «Кожаный мяч». Улица тогда много давала. Если умеешь играть в футбол, делаешь, что хочешь. Никто не говорил: это нельзя, то... Хороший тренер не будет что-то запрещать. Сейчас многие тренеры бегают по бровке, орут: «Отдай туда!», «Отдай сюда!», все время комментируют игру. Раньше они просто сидели и смотрели, как ребята играют. А те могли на поле развивать свои лучшие качества. Жирков вырос в очень сильного футболиста. Не каждого в «Челси» позовут играть», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Последним клубом 39-летнего Жиркова стали «Химки», за которые он выступал с января по июнь 2022 года. В составе ЦСКА Жирков стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Кубка и Суперкубка России, победителем Кубка УЕФА.

Также он выступал за «Зенит», «Челси», «Спартак» из Тамбова, «Анжи» и «Динамо».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-brazil-skaya-tehnika-u-zhirkova-ostalas-so-dvora/
Юрий Жирков
Футбол
Александр Тарханов
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В матче «Вашингтона» забили сразу трое русских. А что же Овечкин?
Марокканский теннисист сыграл 135 договорных матчей. Это пока рекорд
Кулеба пообещал «великие события» в Нью-Йорке 23 и 24 февраля
Кадыров сообщил о попытке покушения на командира «Ахмата» Алаудинова
Российская РСЗО «Торнадо-Г» получила новые сверхдальние ракеты
В СВР заявили о вербовке США джихадистов для терактов в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывшая жена Нобоа поддержала футболиста: «Он никогда не поднимал руку на меня»

Малком заявил, что вариант с Францией был бы прекрасен в будущем