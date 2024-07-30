Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:10

Тарханов заявил, что игра «Спартака» с «Оренбургом» разочаровала его

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Российский тренер Александр Тарханов поделился мнением об игре «Спартака» под руководством сербского тренера Деяна Станковича.

— «Спартак» разочаровал в матче с «Оренбургом», а потом очень средне сыграл с «Химками». Ситуация на поле изменилась только после того, как Барко реализовал штрафной. Пока нет командой игры. Наверное, еще рано, потому что тренер работает несколько недель. Смена произошла быстро, Станкович не успел понять, что пришел в «Спартак». Если бы контракт готовился заранее, успел бы лучше изучить команду, — цитирует Тарханова «РБ Спорт».

После двух туров чемпионата России «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице с 1 победой при 1 поражении в 2 матчах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-stankovich-eshhe-ne-uspel-ponyat-chto-takoe-spartak/
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Александр Тарханов
0
Читайте также
Экипаж МКС провел свою Олимпиаду в космосе
На Олимпиаде перенесли соревнования по триатлону из-за загрязнения Сены
Боец ВСУ рассказал об отправке на штурмы вернувшихся из плена военнослужащих
Барко восхитил всех. Что произошло после победы «Спартака» над «Химками»
Расставить проценты: доходы от вкладов свыше 180 тыс. подпадут под налог
СМИ сообщили о подготовке Европы к войне с РФ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 2-й тур: «Динамо» — «Локомотив» и другие матчи
Угальде: «В конце прошлого сезона было немного тяжело. Потребовалось время на адаптацию»
Угальде: «Сделаю все возможное, чтобы стать лучшим бомбардиром РПЛ»
«Рубин» обратился в ЭСК по итогам матча с «Зенитом»
Даса объяснил, почему сыграл левого защитника в матче против «Локомотива»
Борис Игнатьев: «Все клубы в ждущем режиме, кроме «Зенита»
Глушенков поздравил маму — как его накажет КДК РФС?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Агент Карапузова опроверг информацию о драке полузащитника с Боселли: «Владислав болеет»

Полузащитник «Пари НН» Дан Глейзер: «Не взял жену в Россию. Она на девятом месяце беременности»