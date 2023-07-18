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Тарханов: «Кокорин пригодился бы любому клубу России, даже «Зениту» и «Спартаку»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов считает, что красно-белым пригодился бы их экс-нападающий Александр Кокорин.

«Кокорин пригодился бы любому клубу России. На Кипре он играл хорошо, стал лучшим бомбардиром, его признали лучшим игроком чемпионата. Он в форме. Кокорин пригодился бы даже «Зениту» и «Спартаку»? А почему нет? У «Зенита», конечно, много игроков на эту позицию, но «Спартаку» бы пригодился. Кокорин мог бы выиграть конкуренцию у Соболева, по мастерству он, конечно, сильнее него. Но Соболев — это форвард таранного типа, а Кокорин — игрок другого плана», — цитирует Тарханова Legalbet.

С 2021 года российский нападающий является игроком «Фиорентины». В минувшем сезоне он выступал за «Арис» на правах аренды. Кокорин провел 30 матчей в составе кипрской команды, в которых забил 13 голов и отметился 6 результативными передачами.

Источник: https://legalbet.ru/news/tarhanov-kokorin-prigodilsya-bi-spartaku-po-masterstvu/
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ФК Спартак (Москва)
Александр Тарханов
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