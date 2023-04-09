Тарханов заявил, что «Локомотив» в родных стенах создаст трудности «Зениту»

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов высказался о предстоящем матче 22-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Зенитом».

«Хочется, чтобы «Локомотив» хорошо сыграл, потому что они хорошо выглядят. «Зенит» на всех линиях игры, конечно, более сильный. Занятное противостояние нас ждет: молодая команда против опытной команды с бразильцами и хорошим тренером. Интересно будет посмотреть, как «Локомотив» справится, хотя я не могу предсказать результат. «Локомотив» в родных стенах создаст трудности питерской команде», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет в воскресенье, 9 апреля. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.