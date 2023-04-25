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Сегодня, 16:41

Тарханов заявил, что на результаты матчей «Урала» повлияли судейские ошибки

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Александр Тарханов прокомментировал неудачные результаты «Урала», где он раньше работал, в чемпионате России.

«Трудно сказать, что с ними произошло. Наверное, выступая и в Кубке России, и в чемпионате, функционально «подсели». Не выдержали темпа. Они сами говорят: тяжелый график, непривычно. Много эмоций затратили. Они же, вспомните, прошли в Кубке России «Спартак». Все это бесследно не проходит. Игра на два фронта выматывает, отнимает силы. Многие не готовы к этому по весне. Хотя я не могу сказать, что «Урал» плохо играет. Где-то не везет, не забивают. Где-то судейские ошибки. Мешают ли им судьи? Ну, конечно. Они шли 16 матчей без поражений. Не бывает так, что всегда на одном уровне играешь. Даже у больших команд это не получается. Какой-то спад идет — сразу на результатах сказывается», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

После 24 туров «Урал» занимает одиннадцатую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. 29 апреля «Урал» сыграет с «Краснодаром» в рамках 25-го тура РПЛ. Начало — в 19:00 по мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-tarhanov-na-rezul-taty-matchej-urala-povliyali-sudejskie-oshibki/
Футбол
РПЛ
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Александр Тарханов
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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