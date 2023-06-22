Тарханов заявил, что объявление Лички было лишь вопросом времени

Известный российский специалист Александр Тарханов отреагировал на назначение Марцела Лички на пост главного тренера бело-голубых.

«Слухи ходили давно, объявление было вопросом времени. Он хорошо работал в «Оренбурге», показал интересный рисунок. У «Динамо» класс выше. Наверное, там результат будет еще лучше. Время покажет. «Динамо» и так заняло девятое место, куда уж ниже, тот же «Оренбург» вошел в семерку. Для «Оренбурга» седьмое место — это хорошо, а бело-голубым нужны медали. Какие позиции нуждаются в усилении в «Динамо»? Надо укрепить позиции в обороне, в середине поля и в атакующей линии все в целом неплохо. Вратари тоже все хорошие», — приводит слова Тарханова «Евро-Футбол.Ру».

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером команды. Контракт 45-летнего чеха с клубом рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью продления еще на два года при достижении определенных условий.