Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:05

Тарханов заявил, что объявление Лички было лишь вопросом времени

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Известный российский специалист Александр Тарханов отреагировал на назначение Марцела Лички на пост главного тренера бело-голубых.

«Слухи ходили давно, объявление было вопросом времени. Он хорошо работал в «Оренбурге», показал интересный рисунок. У «Динамо» класс выше. Наверное, там результат будет еще лучше. Время покажет. «Динамо» и так заняло девятое место, куда уж ниже, тот же «Оренбург» вошел в семерку. Для «Оренбурга» седьмое место — это хорошо, а бело-голубым нужны медали. Какие позиции нуждаются в усилении в «Динамо»? Надо укрепить позиции в обороне, в середине поля и в атакующей линии все в целом неплохо. Вратари тоже все хорошие», — приводит слова Тарханова «Евро-Футбол.Ру».

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички главным тренером команды. Контракт 45-летнего чеха с клубом рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью продления еще на два года при достижении определенных условий.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005173967_tarhanov_obyyavlenie_lichki_byilo_lish_voprosom_vremeni
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Александр Тарханов
Марцел Личка
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Призерку чемпионата мира лишают гражданства Литвы. За участие в российских шоу
Сборная России, которая сделала Евро-2008 незабываемым. Где они сейчас?
Экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили опорные пункты и технику ВСУ
Антонов возложил ответственность на США за затягивание конфликта на Украине
Сирия и Турция согласились с концепцией РФ по нормализации отношений
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колыванов заявил, что Личку давно пора было назначить на пост главного тренера «Динамо»

«Краснодар» просит около 18 миллионов евро за Сперцяна