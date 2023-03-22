Тарханов — об уходе Талалаева из «Торпедо»: «Не знаю, насколько правильное решение. Позже станет понятно»

Заслуженный тренер России Александр Тарханов прокомментировал новость об уходе Андрея Талалаева с поста главного тренера «Торпедо».

«Не знаю, насколько правильное решение. Сказать пока сложно. Перспектив у клуба пока мало, как мы видим. Поэтому трудно сказать, что будет дальше. Позже станет понятно, правильное решение ли клуб принял. Талалаев — квалифицированный тренер. Топовый — сказать сложно, а квалифицированный точно. Поступит ли ему предложение на следующий сезон от какого-то клуба? Не знаю, как можно сказать. Время покажет», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Тарханова.

22 марта московский клуб объявил о расторжении контракта с 50-летним специалистом.

Талалаев возглавлял «Торпедо» с октября 2022 года. Под его руководством команда провела 12 матчей, одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела девять поражений.