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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 15:00

Тарханов заявил, что Пьянич пришел в ЦСКА неготовым

Камила Абдурахманова
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Футбольный тренер Александр Тарханов рассказал о будущем полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича.

«Думаю, Пьянич пришел в ЦСКА неготовым, разобранным, не в своей форме. К тому же нужно адаптироваться к определенному чемпионату, каким бы мастером ты ни был. В любом случае его уровень видно невооруженным глазом — по движениям, передачам, мышлению заметно, что это высококлассный игрок. Весной Миралем сможет полностью показать себя, потому что пройдет сборы с командой», — сказал Тарханов «РБ Спорт».

Пьянич перешел в ЦСКА в сентябре 2024 года, подписав контракт по схеме «1+1». В сезоне-2024/25 34-летний босниец провел за армейцев 11 матчей и отметился одной результативной передачей.

Источник: «РБ Спорт»
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Миралем Пьянич
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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