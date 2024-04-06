Тарханов заявил, что «Урал» не вылетит из РПЛ по итогам сезона

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов ответил на вопрос, покинут ли екатеринбуржцы РПЛ по итогам сезона-2023/24.

В субботу, 6 апреля, команда Виктора Гончаренко уступила «Крыльям Советов» (1:2) в матче 23-го тура.

«Наверное, команда через стыковые будет оставаться в РПЛ. Единственное, там уже и «Балтика» рядом, и «Сочи» набирает очки, но в целом, думаю, команде удастся остаться в РПЛ в этом сезоне», — цитирует Тарханова Metaratings.ru.

На данный момент «Урал» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. От прямого вылета из лиги команду отделяют 3 очка.