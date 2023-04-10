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Сегодня, 16:58

Тарханова удивила отставка Бердыева из «Сочи»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер ЦСКА и «Крыльев Советов» Александр Тарханов оценил ситуацию с уходом Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

«Конечно, известие об уходе Бердыева из «Сочи» стало неожиданным. Насколько я знаю, он сам написал заявление. Не могу сказать, поторопился с таким решением наставник или нет. Мне в подобных ситуациях всегда жаль тренеров. А с другой стороны, такая у них судьба», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

Бердыев работал в «Сочи» с ноября прошлого года. Под его руководством команда провела 5 матчей, одержала 2 победы и трижды уступила. В последнем туре сочинцы на своем поле проиграли «Крыльям Советов» (1:2).

«Сочи» занимает девятое место в РПЛ, набрав 31 очко.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10789097-tarhanov-rasskazal-udivila-li-ego-otstavka-berdyeva-iz-sochi.html
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