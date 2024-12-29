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Сегодня, 18:09

Тарпищев — о переходе Соболева в «Зенит»: «Если отпустили и не стали уговаривать, значит, он не нужен»

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в интервью «СЭ» поделился мнением о переходе нападающего Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

— Летом футболист Александр Соболев перешел в «Зенит». Как вы считаете, было ли это ошибкой?

— Я здесь рассматриваю все очень просто. Это дело спортсмена. Он поступает как хочет. Поэтому что здесь обсуждать? Любой спортсмен имеет право принять решение. Если его отпустили и не стали уговаривать, чтобы остался, значит, он не нужен. Пресса всегда ищет скандал... А какой тут скандал?

— Но скандал все же был...

— Был, но раздутый. Какой скандал? Спортсмен захотел уйти...

— То есть это вас никак не расстроило?

— Абсолютно. Я всегда выше драки.

Мирра Андреева и&nbsp;Диана Шнайдер на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Париже. «Представили Андрееву и Шнайдер к орденам». Интервью Шамиля Тарпищева

Ранее бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов в интервью «РБ Спорт» заявил, что низкая результативность Соболева в «Зените» была ожидаема.

После перехода в «Зенит» Соболев вышел на поле в 12 играх РПЛ и не отметился ни одним результативным действием. В кубковых играх на счету форварда два гола и две результативные передачи.

Дмитрий Барулев, Александр Абустин

Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Шамиль Тарпищев
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