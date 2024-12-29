Тарпищев назвал Станковича лидером «Спартака»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о лидерах «Спартака».

«Считаю, что Джикию надо было оставлять. Сейчас лидер — Станкович [главный тренер красно-белых Деян Станкович]. Но Джикию надо было оставлять — это один из психологических факторов. Был бы Джикия при Абаскале в команде, они играли бы лучше», — сказал Тарпищев «СЭ».

В летнее межсезонье 2024 года капитан красно-белых Георгий Джикия покинул команду, в сентябре на правах свободного агента он перешел в «Химки».

Дмитрий Барулев, Александр Абустин