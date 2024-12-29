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Сегодня, 18:43

Тарпищев назвал Станковича лидером «Спартака»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в интервью «СЭ» ответил на вопрос о лидерах «Спартака».

«Считаю, что Джикию надо было оставлять. Сейчас лидер — Станкович [главный тренер красно-белых Деян Станкович]. Но Джикию надо было оставлять — это один из психологических факторов. Был бы Джикия при Абаскале в команде, они играли бы лучше», — сказал Тарпищев «СЭ».

Мирра Андреева и&nbsp;Диана Шнайдер на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Париже. «Представили Андрееву и Шнайдер к орденам». Интервью Шамиля Тарпищева

В летнее межсезонье 2024 года капитан красно-белых Георгий Джикия покинул команду, в сентябре на правах свободного агента он перешел в «Химки».

Дмитрий Барулев, Александр Абустин

1
Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
Шамиль Тарпищев
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