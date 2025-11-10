Видео
10 ноября, 10:44

Тарпищев: «Станкович не живет со «Спартаком», хотя тренер должен это делать»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, стоит ли менять главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«Сейчас я бы не менял тренера. Под этот подбор игроков никого не найти. Нужна селекция по составу, кого-то продавать — это длительный процесс. А что новый тренер сделает? Тренер должен жить с командой. Нормально отношусь к Станковичу, но он не живет со «Спартаком», — сказал Тарпищев «СЭ».

«Спартак» с 25 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 15 туров. В следующем туре красно-белые 22 ноября примут ЦСКА.

21

  • No Name 4

    Тарпищев жил с теннисистками??)))

    10.11.2025

  • Валерий Малов

    Вот и теннисты вслед за великим знатоком биатлона стали давать советы футболистам!

    10.11.2025

  • bandradio

    Он живет ... с молодой женой, не со Спартаком

    10.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Не буду спорить, ибо есть в твоих словах логика. А как на самом деле - на поле видно. Бегают все, бьются, себя не жалеют. Помню, как Абаскаля откровенно сливали. Безволие и отсутствие желания у некоторых игроков было видно невооруженным глазом. Сейчас такого нет. Поэтому, я предполагаю, что ребята реально за Деяна.

    10.11.2025

  • Славомудр Приморский

    Ну-ну. Только скажи "мы работаем из-за контракта" - и до смены тренера сядешь в глубокий запас. Как минимум.

    10.11.2025

  • zoolord

    Продавать-то некого. Хуже всех играют Джику и Ву. Будет смешно, если их уберут. А русских, трогать не будут, даже Хлусевича!!!

    10.11.2025

  • rac135

    ТАРПИЩЕВ «Тренер должен жить с командой» А вот Генеральный директор «Zenitе» Медведев жил с командой, отдавая предпочтение Клаудиньо)

    10.11.2025

  • zg

    Так напутать,это уметь надо,почти все сказанное им в этих нарезках,какая то страшнейшая чушь!)

    10.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Может быть, журналисты напутали чего? Шамиль вроде адекватен так-то.

    10.11.2025

  • zg

    У этих 2ух из ларца,просто нет его телефона!)

    10.11.2025

  • zg

    Я ж написал выше,неправильно поставленный опохмел перешедший в запой!)Только этим я могу оправдать сей бред.

    10.11.2025

  • Gordon

    Тарпищев не в курсе, что футболисты уровня РПЛ - взрослые люди и вполне обеспеченные, чтобы жить самостоятельно, а не в коммуне какой-то? :) Что он имеет в виду? Что Станкович не живёт с каждым из них по очереди? :)

    10.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Можно сказать по-разному. Например : "Мы профессионалы, у нас есть контракт и тп". А можно: "Мы работаем с тренером, понимаем его и поддерживаем". Вроде и тут, и там - слова подчиненных.

    10.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Я не живу с секретарем своим.но работа хорошо идет на данный момент.

    10.11.2025

  • Славомудр Приморский

    Они подчинённые Стана, что другое ты ожидал от них услышать?.. )))

    10.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Это называется - мнение специалиста))). Вот только он его не расшифровал для дилетантиков, вроде меня. Что имелось ввиду? Тарпищев конечно же наш преданный болельщик Спартака, но что-то пошло не так видимо...

    10.11.2025

  • Lars Berger

    А что скажет о ситуации в "Спартаке" президент федерации по прыжкам в сторону? Какие у него есть мысли по этому поводу?

    10.11.2025

  • zg

    Да даже пофиг на "поддержку",это просто какой то бред сивой кобылы!

    10.11.2025

  • zg

    Не живет со «Спартаком» это как?!Не ночует у каждого игрока по очереди?!Анвярыч не похмелился чтоль?Что за дичь он несет?!Особенно про "оставить тренера,тк состав гуано,а менять его долго"!?Тьфу!Как такое можно публиковать?!

    10.11.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Читаешь интервью футболистов - они все его поддерживают. Тарпищев что-то по-моему не в кассу надиктовал.

    10.11.2025

  • 555 555

    С годами люди или мудреют,или несут пургу.

    10.11.2025

    Деян Станкович
    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
    Шамиль Тарпищев
