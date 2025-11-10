Тарпищев: «Спартак» Буэнос-Айрес? Два состава россиян не набрать, вопрос системы нашего футбола»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» высказался о количестве иностранцев в «Спартаке». «Спартак» Буэнос-Айрес? Посмотрите на «Зенит». Это вопрос системы нашего футбола. Сейчас два состава россиян не набрать. Любая команда, которая претендует на золото, должна иметь два равных состава. Но российских игроков мало. В этом проблема. Наверное, можно было сделать молодежный состав до 21 года, чтобы меньше игроков терялось. Надо разобраться внутри футбола», — сказал Тарпищев «СЭ». «Спартак» с 25 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 15 туров. В следующем туре красно-белые 22 ноября примут ЦСКА.

zg Жаль,что эта "манна"-писец футболу... 11.11.2025

Filippo бред-это то,о чем ты пишешь. даже не понимая и не зная глубоко, кто такой Тарпищев и как он связан со спартаком 11.11.2025

АндрейЕвгеньевич Чушь !! Посмотри на Балтику !! 10.11.2025

Millwall82 ну стандарты, пенальти, подключение к атаке. В Кубке-то забивают. Ну а Заболотный....Заболотный это приговор нашему футболу, еще со времен его "игры" за Зенит это говорю. Это просто позор, что подобное дерево путешествует по маршруту Зенит-ЦСКА-Спартак, и еще игрок сб. России. Просто позор. Хотя мужик говорят неплохой, но это не профессия. Он не футболист. А ведь лимит еще больше ужесточат, манна небесная для подобных дровосеков. 10.11.2025

оппонент Ну запретили ввоз сыра в Россию. Что получили в итоге? Отечественный как был паршивым, так и остался, только подорожал в 4-5 раз, а импортный завозимый по серым схемам и того больше. Думать надо о том как готовить тренеров и футболистов, о том как молодёжь сможет перейти во взрослый футбол. А пока так называемые "посредственные" легионеры всё равно сильнее наших в основной массе. Дегтярёвсой "реформой" получим уровень первой лиги ещё у 7-8 клубов. 10.11.2025

zg У нас в атаке Зэ,какие голы от россиян?!) 10.11.2025

Ю.Ю. Какой Буэнос-Айрес? ФК им.Лумумбы! 10.11.2025

Millwall82 кстати, мясные единственный клуб РПЛ, где все голы в первом круге РПЛ забивали иностранцы. Но тут вопрос в том, что и отечественных "импортозаменителей" не хватает даже на 1 сборную (хотя бы среднюю), не говоря уже о 16 клубах РПЛ. Батраковы и Кисляки штучный товар. Например нет защитников и опорников, вот вообще. Баринов и Круговой? Баринов не такой уж классный опорник, на котором сказались тяжелые травмы. А Круг осваивает позицию вингера. С центральнами защитниками просто беда (давняя). Ни одного приличного центрдефа со времен Игнашевича (и то единичное исключение). 10.11.2025

ANTI BOMG Ты больной - здесь нет чужих разговоров! Если у тебя есть чужие- общайся с женой! Нет жены? Кот есть? Тоже нет? Тогда - к зеркалу! 10.11.2025

Lars Berger Так я и спрашивал вроде у "журналистов СЭ"... Ты-то чего влез в чужой разговор?) Работник федерации тенниса?) 10.11.2025

ANTI BOMG так ты у СЭкса и спроси, тарпищев однозначно сам им не звонил. 10.11.2025

Lars Berger А почему федерации других видов спорта остались неохваченными?) Возможно, у их председателей тоже есть какие-нибудь интересные мысли о ситуации в "Спартаке"... Почему они оказались обделёнными?) 10.11.2025

litvinovvv И эти ,типа ,журналистки с лицами жертв ЕГЭ запросто могут позвонить Тарпищеву? 10.11.2025

Степочкин Самое интересное, что при этом всем Краснодар и не вспоминают, как-будто так и надо! У Краснодара весь прошлый сезон выходило на поле 9 иностранцев каждый тур и 2 россиянина, иногда 3 россиянина каждый старт! И тишина.... Один Черников и всей чемпионской команнды в сборной из полевых. ... пошло ведь развитие футбола в РПЛ??? Развитие пошло с такими командами как Локо и Балтика. 10.11.2025

ANTI BOMG А Тарпищев - болельщик Спартака. И звонят ЕМУ, а не ОН! 10.11.2025

Lars Berger "Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» высказался о количестве иностранцев в «Спартаке»". Интересно, кто кому звонит, чтобы поговорить о количестве иностранцев в "Спартаке"... Президент федерации тенниса России звонит в СЭ, чтобы поговорить об этом? Или "журналисты" СЭ обрывают телефон президента федерации тенниса, чтобы обсудить этот вопрос? Согласитесь, и то, и другое - абсурд чистейшей воды...) Бред какой-то...) 10.11.2025