10 ноября, 10:59

Тарпищев: «Спартак» Буэнос-Айрес? Два состава россиян не набрать, вопрос системы нашего футбола»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» высказался о количестве иностранцев в «Спартаке».

«Спартак» Буэнос-Айрес? Посмотрите на «Зенит». Это вопрос системы нашего футбола. Сейчас два состава россиян не набрать. Любая команда, которая претендует на золото, должна иметь два равных состава. Но российских игроков мало. В этом проблема. Наверное, можно было сделать молодежный состав до 21 года, чтобы меньше игроков терялось. Надо разобраться внутри футбола», — сказал Тарпищев «СЭ».

«Спартак» с 25 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после 15 туров. В следующем туре красно-белые 22 ноября примут ЦСКА.

17

  • zg

    Жаль,что эта "манна"-писец футболу...

    11.11.2025

  • Filippo

    бред-это то,о чем ты пишешь. даже не понимая и не зная глубоко, кто такой Тарпищев и как он связан со спартаком

    11.11.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Чушь !! Посмотри на Балтику !!

    10.11.2025

  • Millwall82

    ну стандарты, пенальти, подключение к атаке. В Кубке-то забивают. Ну а Заболотный....Заболотный это приговор нашему футболу, еще со времен его "игры" за Зенит это говорю. Это просто позор, что подобное дерево путешествует по маршруту Зенит-ЦСКА-Спартак, и еще игрок сб. России. Просто позор. Хотя мужик говорят неплохой, но это не профессия. Он не футболист. А ведь лимит еще больше ужесточат, манна небесная для подобных дровосеков.

    10.11.2025

  • оппонент

    Ну запретили ввоз сыра в Россию. Что получили в итоге? Отечественный как был паршивым, так и остался, только подорожал в 4-5 раз, а импортный завозимый по серым схемам и того больше. Думать надо о том как готовить тренеров и футболистов, о том как молодёжь сможет перейти во взрослый футбол. А пока так называемые "посредственные" легионеры всё равно сильнее наших в основной массе. Дегтярёвсой "реформой" получим уровень первой лиги ещё у 7-8 клубов.

    10.11.2025

  • zg

    У нас в атаке Зэ,какие голы от россиян?!)

    10.11.2025

  • Ю.Ю.

    Какой Буэнос-Айрес? ФК им.Лумумбы!

    10.11.2025

  • Millwall82

    кстати, мясные единственный клуб РПЛ, где все голы в первом круге РПЛ забивали иностранцы. Но тут вопрос в том, что и отечественных "импортозаменителей" не хватает даже на 1 сборную (хотя бы среднюю), не говоря уже о 16 клубах РПЛ. Батраковы и Кисляки штучный товар. Например нет защитников и опорников, вот вообще. Баринов и Круговой? Баринов не такой уж классный опорник, на котором сказались тяжелые травмы. А Круг осваивает позицию вингера. С центральнами защитниками просто беда (давняя). Ни одного приличного центрдефа со времен Игнашевича (и то единичное исключение).

    10.11.2025

  • ANTI BOMG

    Ты больной - здесь нет чужих разговоров! Если у тебя есть чужие- общайся с женой! Нет жены? Кот есть? Тоже нет? Тогда - к зеркалу!

    10.11.2025

  • Lars Berger

    Так я и спрашивал вроде у "журналистов СЭ"... Ты-то чего влез в чужой разговор?) Работник федерации тенниса?)

    10.11.2025

  • ANTI BOMG

    так ты у СЭкса и спроси, тарпищев однозначно сам им не звонил.

    10.11.2025

  • Lars Berger

    А почему федерации других видов спорта остались неохваченными?) Возможно, у их председателей тоже есть какие-нибудь интересные мысли о ситуации в "Спартаке"... Почему они оказались обделёнными?)

    10.11.2025

  • litvinovvv

    И эти ,типа ,журналистки с лицами жертв ЕГЭ запросто могут позвонить Тарпищеву?

    10.11.2025

  • Степочкин

    Самое интересное, что при этом всем Краснодар и не вспоминают, как-будто так и надо! У Краснодара весь прошлый сезон выходило на поле 9 иностранцев каждый тур и 2 россиянина, иногда 3 россиянина каждый старт! И тишина.... Один Черников и всей чемпионской команнды в сборной из полевых. ... пошло ведь развитие футбола в РПЛ??? Развитие пошло с такими командами как Локо и Балтика.

    10.11.2025

  • ANTI BOMG

    А Тарпищев - болельщик Спартака. И звонят ЕМУ, а не ОН!

    10.11.2025

  • Lars Berger

    "Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» высказался о количестве иностранцев в «Спартаке»". Интересно, кто кому звонит, чтобы поговорить о количестве иностранцев в "Спартаке"... Президент федерации тенниса России звонит в СЭ, чтобы поговорить об этом? Или "журналисты" СЭ обрывают телефон президента федерации тенниса, чтобы обсудить этот вопрос? Согласитесь, и то, и другое - абсурд чистейшей воды...) Бред какой-то...)

    10.11.2025

  • zg

    "Спартак» Буэнос-Айрес" с 2умя аргентинцами?Даааа,только такая лютая афтарская колаборация могла произвести сие!:man_facepalming:

    10.11.2025

    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
    Шамиль Тарпищев
