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Сегодня, 11:25

Тарпищев: «Имя Станковича — не показатель. Хотелось бы, чтобы он психологически совпал с игроками»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев поделился с «СЭ» мнением о назначении бывшего полузащитника «Интера» Деяна Станковича на пост главного тренера красно-белых.

«Имя Станковича — не показатель в тренерском плане. Не знаю его как тренера. В этом деле всегда большое значение имеет психология. Хотелось бы, чтобы психологически он совпал с игроками. Считаю большой ошибкой, что при Абаскале Джикия, будучи лидером, сел на лавку. Это разложило коллектив психологически. Так что надо подождать», — сказал Тарпищев «СЭ».

До «Спартака» Станкович тренировал сербскую «Црвену Звезду», итальянскую «Сампдорию», а также венгерский «Ференцварош».

Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
Шамиль Тарпищев
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