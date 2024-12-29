Тарпищев считает, что «Спартаку» будет сложно стать чемпионом в этом сезоне РПЛ

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в интервью «СЭ» оценил шансы «Спартака» на чемпионство.

«Спартаку» будет сложно стать чемпионом в этом сезоне. По одной простой причине — нет длины скамейки. Для того чтобы быть чемпионом, надо иметь по два игрока на каждую позицию, как у «Зенита». Любая травма, два-три игрока выбывают, и ты сыграть не можешь. Поэтому это главное, почему «Спартак» маловероятно станет чемпионом, хотя я этого очень хочу», — сказал Тарпищев.

Ранее генеральный директор «Спартака» Олег Малышев в интервью «РБ Спорт» признался, что загадает на Новый год чемпионство красно-белых.

«Спартак» ушел на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича набрала 37 очков в 18 турах. Красно-белые на два балла отстают от лидирующих «Краснодара» и «Зенита».

Дмитрий Барулев, Александр Абустин