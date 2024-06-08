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Сегодня, 11:37

Тарпищев: «Считаю уход Джикии из «Спартака» большой ошибкой. От таких людей нельзя избавляться»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент ФТР и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев поделился с «СЭ» мнением об уходе защитника Георгия Джикии из клуба.

«Считаю, что это неправильно. По моему субъективному мнению, он должен был остаться. Если есть люди, которые цементируют команду и прилично играют, от них нельзя избавляться. В этом плане считаю это большой ошибкой», — сказал Тарпищев «СЭ».

30-летний Джикия покинул «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента. Защитник провел за красно-белых 215 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач.

Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
Шамиль Тарпищев
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