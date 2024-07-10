Ташуев: «Пошла какая-то тенденция, что московские топ-клубы расстаются с сильными российскими футболистами»

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев отреагировал на информацию о возможном уходе вингера Антона Зиньковского из «Спартака».

«Спартак» может расстаться с Зиньковским? Удивительно. У нас пошла какая-то тенденция, что московские топ-клубы расстаются с сильными российскими футболистами. Конечно, решает тренер. Может, Зиньковский чем-то не нравится. Но это игрок сборной России», — цитирует Ташуева Legalbet.

Зиньковский выступает за красно-белых с лета 2022 года. Его контракт с командой рассчитан до конца сезона-2026/27. Ранее полузащитник играл за «Крылья Советов», «Чертаново» и «Зенит-2».