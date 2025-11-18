Видео
18 ноября, 20:10

Ташуев — об Абаскале: «Дважды обыгрывал его. Понимал, что как тренер он слабый»

Александр Абустин
корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Российский тренер Сергей Ташуев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о тренере Гильермо Абаскале.

«Когда я работал в «Факеле», мы дважды побеждали «Спартак» с Абаскалем. Мне было совершенно легко играть против него. Понимал, что как тренер он слабый. Мы прессинговали, атаковали «Спартак», в итоге просто переиграли соперника. У Абаскаля команда была крайне слабо физически подготовлена. Также у него очень низкий уровень позиционной атаки», — сказал Ташуев «СЭ».

Абаскаль работал в «Спартаке» с 2022 по 2024 год. Сейчас испанец работает в мексиканском «Атлетико Сан-Луис».

18

  • Spacewalker

    Немного, мягко говоря, самокритично высказался:grin:

    19.11.2025

  • Patera

    Низковато. А так неплохо было бы огласить список всех тренеров, которых Абаскаль обыгрывал - исходя из логики, некий Ташуев теперь круче их всех... Тьфу!

    18.11.2025

  • 100% Верняки!!

    18.11.2025

  • Степочкин

    Как говорил один великий царь Салах-ад-Дин- "Учитесь у королей.Равный не убивает (унижает) равного." Вероятно Ташуев считает себя выше.

    18.11.2025

  • Gordon

    Юран-то чем провинился? Ну а Мостовой, вроде, только себя пиарит )

    18.11.2025

  • Gordon

    Типа ты Гений тренерского цеха ) К слову. Ни Романцев, ни Непомнящий, ни Сёмин, ни любой другой по-настоящему сильный и уважаемый тренер подобных словес себе никогда не позволяли.

    18.11.2025

  • DemolisherAjax

    Ташуев зато супер тренер :) Без работы сидит,только какахами во всех кидается - сразу видно,востребованный и хороший тренер :)

    18.11.2025

  • Mr T

    Блин,я возраст уважаю, но может уже хватит злиться !?

    18.11.2025

  • Артемон Доберманов

    Я памятник воздвиг себе нерукотворный......

    18.11.2025

  • Evgen k

    зато Ташуев-топ тренер.. только чего то нигде особо не задерживается.. и гадости говорить всякие. мастер..

    18.11.2025

  • Неприкрытый Писярев

    у него делишки домашние

    18.11.2025

  • Неприкрытый Писярев

    У деда деменция

    18.11.2025

  • TokTram_

    Маленький нюанс - Абаскаль тренирует сейчас. А Ташуев?

    18.11.2025

  • андрей андреев

    Абаскаль не слабый, он никакой

    18.11.2025

  • Slim Tallers

    Ташуев из той же клики,что и Мостовой,Бубен,Юран и т.д Они друг друга пиарят,а неугодных поливают из говномётов. Не любят всех иностранцев,кроме югославских братушек.Из россиян мочат Карпина и Талалаева,а также тех,кто с ними начинает спорить.

    18.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Его то годы!36!Еще 3 раза вернется!:laughing:

    18.11.2025

  • За спорт!

    Абуезидыч, Абаскаль сказал, что не закончил свою работу:grinning:

    18.11.2025

  • ЗГ из БАНИ

    Гаденький пафос от тренера,который не жирно дальше Абика уехал!Плюс еще плюнул в немалое кол-во тренеров,как наших,так и не очень,ибо не мало(36) побед у Гильерме над ними!:grin:

    18.11.2025

    Сергей Ташуев
    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
    Гильермо Абаскаль
