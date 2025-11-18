18 ноября, 20:10
Российский тренер Сергей Ташуев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о тренере Гильермо Абаскале.
«Когда я работал в «Факеле», мы дважды побеждали «Спартак» с Абаскалем. Мне было совершенно легко играть против него. Понимал, что как тренер он слабый. Мы прессинговали, атаковали «Спартак», в итоге просто переиграли соперника. У Абаскаля команда была крайне слабо физически подготовлена. Также у него очень низкий уровень позиционной атаки», — сказал Ташуев «СЭ».
Абаскаль работал в «Спартаке» с 2022 по 2024 год. Сейчас испанец работает в мексиканском «Атлетико Сан-Луис».
Spacewalker
Немного, мягко говоря, самокритично высказался:grin:
19.11.2025
Patera
Низковато. А так неплохо было бы огласить список всех тренеров, которых Абаскаль обыгрывал - исходя из логики, некий Ташуев теперь круче их всех... Тьфу!
18.11.2025
100% Верняки!!
18.11.2025
Степочкин
Как говорил один великий царь Салах-ад-Дин- "Учитесь у королей.Равный не убивает (унижает) равного." Вероятно Ташуев считает себя выше.
18.11.2025
Gordon
Юран-то чем провинился? Ну а Мостовой, вроде, только себя пиарит )
18.11.2025
Gordon
Типа ты Гений тренерского цеха ) К слову. Ни Романцев, ни Непомнящий, ни Сёмин, ни любой другой по-настоящему сильный и уважаемый тренер подобных словес себе никогда не позволяли.
18.11.2025
DemolisherAjax
Ташуев зато супер тренер :) Без работы сидит,только какахами во всех кидается - сразу видно,востребованный и хороший тренер :)
18.11.2025
Mr T
Блин,я возраст уважаю, но может уже хватит злиться !?
18.11.2025
Артемон Доберманов
Я памятник воздвиг себе нерукотворный......
18.11.2025
Evgen k
зато Ташуев-топ тренер.. только чего то нигде особо не задерживается.. и гадости говорить всякие. мастер..
18.11.2025
Неприкрытый Писярев
у него делишки домашние
18.11.2025
Неприкрытый Писярев
У деда деменция
18.11.2025
TokTram_
Маленький нюанс - Абаскаль тренирует сейчас. А Ташуев?
18.11.2025
андрей андреев
Абаскаль не слабый, он никакой
18.11.2025
Slim Tallers
Ташуев из той же клики,что и Мостовой,Бубен,Юран и т.д Они друг друга пиарят,а неугодных поливают из говномётов. Не любят всех иностранцев,кроме югославских братушек.Из россиян мочат Карпина и Талалаева,а также тех,кто с ними начинает спорить.
18.11.2025
ЗГ из БАНИ
Его то годы!36!Еще 3 раза вернется!:laughing:
18.11.2025
За спорт!
Абуезидыч, Абаскаль сказал, что не закончил свою работу:grinning:
18.11.2025
ЗГ из БАНИ
Гаденький пафос от тренера,который не жирно дальше Абика уехал!Плюс еще плюнул в немалое кол-во тренеров,как наших,так и не очень,ибо не мало(36) побед у Гильерме над ними!:grin:
18.11.2025