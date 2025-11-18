Ташуев — об Абаскале: «Дважды обыгрывал его. Понимал, что как тренер он слабый»

Российский тренер Сергей Ташуев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о тренере Гильермо Абаскале. «Когда я работал в «Факеле», мы дважды побеждали «Спартак» с Абаскалем. Мне было совершенно легко играть против него. Понимал, что как тренер он слабый. Мы прессинговали, атаковали «Спартак», в итоге просто переиграли соперника. У Абаскаля команда была крайне слабо физически подготовлена. Также у него очень низкий уровень позиционной атаки», — сказал Ташуев «СЭ». Абаскаль работал в «Спартаке» с 2022 по 2024 год. Сейчас испанец работает в мексиканском «Атлетико Сан-Луис».

Spacewalker Немного, мягко говоря, самокритично высказался:grin: 19.11.2025

Patera Низковато. А так неплохо было бы огласить список всех тренеров, которых Абаскаль обыгрывал - исходя из логики, некий Ташуев теперь круче их всех... Тьфу! 18.11.2025

Степочкин Как говорил один великий царь Салах-ад-Дин- "Учитесь у королей.Равный не убивает (унижает) равного." Вероятно Ташуев считает себя выше. 18.11.2025

Gordon Юран-то чем провинился? Ну а Мостовой, вроде, только себя пиарит ) 18.11.2025

Gordon Типа ты Гений тренерского цеха ) К слову. Ни Романцев, ни Непомнящий, ни Сёмин, ни любой другой по-настоящему сильный и уважаемый тренер подобных словес себе никогда не позволяли. 18.11.2025

DemolisherAjax Ташуев зато супер тренер :) Без работы сидит,только какахами во всех кидается - сразу видно,востребованный и хороший тренер :) 18.11.2025

Mr T Блин,я возраст уважаю, но может уже хватит злиться !? 18.11.2025

Артемон Доберманов Я памятник воздвиг себе нерукотворный...... 18.11.2025

Evgen k зато Ташуев-топ тренер.. только чего то нигде особо не задерживается.. и гадости говорить всякие. мастер.. 18.11.2025

Неприкрытый Писярев у него делишки домашние 18.11.2025

Неприкрытый Писярев У деда деменция 18.11.2025

TokTram_ Маленький нюанс - Абаскаль тренирует сейчас. А Ташуев? 18.11.2025

андрей андреев Абаскаль не слабый, он никакой 18.11.2025

Slim Tallers Ташуев из той же клики,что и Мостовой,Бубен,Юран и т.д Они друг друга пиарят,а неугодных поливают из говномётов. Не любят всех иностранцев,кроме югославских братушек.Из россиян мочат Карпина и Талалаева,а также тех,кто с ними начинает спорить. 18.11.2025

ЗГ из БАНИ Его то годы!36!Еще 3 раза вернется!:laughing: 18.11.2025

За спорт! Абуезидыч, Абаскаль сказал, что не закончил свою работу:grinning: 18.11.2025