Ташуев о Станковиче: «Если проигрываешь с хорошим подбором футболистов — ты слабый специалист»

Российский тренер Сергей Ташуев поделился с «СЭ» мнением о будущем главного тренера «Спартака» Деяна Станковича после поражения от «Краснодара» (1:2) в матче 14-го тура чемпионата России.

«Клуб меняет тренера не для встряски, а для идеи. «Спартаку» нужно проанализировать, какой футбол ставит тренер, с кем и как он работал. А для встряски брать специалиста нет смысла. В последние годы «Спартак» берет тренера только для встряски, как мне кажется. Клубу пора обратить внимание на российский тренерский цех. Почему не анализируют Ташуева, Талалаева? Из той же Испании я знаю только двух сильных тренеров. «Спартаку» нужен системный тренер, с обоснованием. Во всем мире, если достигаешь успеха с футболистами низкого уровня — идешь на повышение в топ-клуб. Если проигрываешь с сильными футболистами — ты слабый специалист. Станкович работает с хорошими футболистами, но пока вообще ничего не добился. Есть тренерская этика, это не мой вопрос, а клуба», — сказал Ташуев «СЭ».

«Краснодар» благодаря победе поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками. «Спартак» идет на шестой строчке с 22 очками.