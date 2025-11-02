2 ноября, 23:10
Российский тренер Сергей Ташуев поделился с «СЭ» мнением о будущем главного тренера «Спартака» Деяна Станковича после поражения от «Краснодара» (1:2) в матче 14-го тура чемпионата России.
«Клуб меняет тренера не для встряски, а для идеи. «Спартаку» нужно проанализировать, какой футбол ставит тренер, с кем и как он работал. А для встряски брать специалиста нет смысла. В последние годы «Спартак» берет тренера только для встряски, как мне кажется. Клубу пора обратить внимание на российский тренерский цех. Почему не анализируют Ташуева, Талалаева? Из той же Испании я знаю только двух сильных тренеров. «Спартаку» нужен системный тренер, с обоснованием. Во всем мире, если достигаешь успеха с футболистами низкого уровня — идешь на повышение в топ-клуб. Если проигрываешь с сильными футболистами — ты слабый специалист. Станкович работает с хорошими футболистами, но пока вообще ничего не добился. Есть тренерская этика, это не мой вопрос, а клуба», — сказал Ташуев «СЭ».
«Краснодар» благодаря победе поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками. «Спартак» идет на шестой строчке с 22 очками.
hardoviy
Не люблю я этого типа. Но по сути говорит по делу. Спартак не сменил тренера потому что никто не хочет из иностранных тренеров у нам ехать. А отечественных тренонеров не хотят брать упорно
03.11.2025
Семён Фадеич
Кто бы говорил.
03.11.2025
zoolord
Он правильно все сказал.
03.11.2025
Sam17
Ташуева на трон! Вот он сразу Спартак чемпионом сделает!) По крайней мере, видимо, он сам так думает.
03.11.2025
Кариока_двойка.
А если выгнали из половины команд пл, некоторые даже не по одному разу, то ты топ-тренер.
03.11.2025
АндрейЕвгеньевич
Точно !!!!!!!!!!! Ташуева - в президенты !!!!!!!!!!
03.11.2025
avp1960
Преклонение перед Европой во всём.. И в футболе особенно, тренер иностранец, значит он уже своей "иностранностью" лучше российских.
03.11.2025
Славомудр Приморский
Про Стана прав - но зачем себя-то, убогонького, нахваливать?..
02.11.2025
Неприкрытый Писярев
Иди дела домашние делай, жирный пузырь
02.11.2025