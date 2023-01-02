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Сегодня, 16:32

Ташуев назвал Ловрена лучшим игроком чемпионата России в 2022 году

Алина Савинова
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился мнением о хорватском защитнике Деяне Ловрене.

«Тяжело назвать футболиста года. Есть целая группа хороший игроков, но прям яркого, который бы на общем фоне выделялся, его нет, наверное. Но учитывая чемпионат мира и игру за «Зенит», то можно назвать Ловрена. Он мне импонирует как защитник, как личность, и в сборной очень хорошо отыграл. Поэтому назову его», — цитирует Ташуева Metaratings.ru.

Сегодня, 2 января, стало известно о том, что 33-летний хорват подписал контракт с «Лионом» до конца июня 2025 года.

Ранее Ловрен выступал за «Зенит». В составе команды из Санкт-Петербурга он провел 63 матча, забил три гола и отметился четырьмя результативными передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/trener-akhmata-tashuev-nazval-lovrena-luchshim-igrokom-rpl-v-2022-godu-217571/
Деян Ловрен
Футбол
ФК Зенит
ФК Лион
Сергей Ташуев
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