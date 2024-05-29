Ташуев назвал ожидаемым продление контракта Мусаева с «Краснодаром»

Бывший главный тренер «Ахмата» и «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал «СЭ» продление контракта Мурада Мусаева с «Краснодаром».

Соглашение с 40-летним специалистом рассчитано до 31 мая 2026 года.

«Мы не знаем, была ли задача у «Краснодара» стать чемпионом. Они могли им стать, но заняли второе место. В прошлом году они заняли шестое место. Есть прогресс. Раньше второе место попадало в Лигу чемпионов, практически групповой этап. Это ожидаемое продление контракта. Пришел свой ученик, который раньше работал с юношескими командами», — сказал Ташуев «СЭ».

Мусаев возглавил «Краснодар» 14 марта, сменив серба Владимира Ивича. Ранее специалист тренировал «быков» с 2018 по 2021 год.

В сезоне-2023/24 «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице РПЛ, впервые в своей истории завоевав серебряные медали чемпионата России.