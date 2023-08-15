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Сегодня, 13:35

Ташуев объяснил неудачный старт «Ахмата» в РПЛ сложными сборами

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Сергей Ташуев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в разговоре с корреспондентом «СЭ» назвал причину неудачного выступления команды на старте сезона.

«Решение об уходе непростое. Но это наша работа. У меня была личная цель — оставить большой след. Вроде весной след оставил хороший. Но у нас были сложные сборы в силу травматизма. Кроме того, ждали новичков. После первого сбора группа просмотровых ребят уехала, а молодежь отдали в аренду. Новички еще не приехали, поэтому мы работали в усеченном составе. Нужно было время на восстановление ребят и адаптацию новичков. Но мы много работали искали, как выйти из этой ситуации. Но на выходе неизвестно, что будет. Вот эта неизвестность сказалась. Слагаемые неудачи упали в одну воронку. Тренер отвечает за результат. Трудности были и весной. Тогда я смог из них выйти. Сейчас не получилось. И календарь сложноватый», — сказал Ташуев «СЭ».

Ташуев возглавил «Ахмат» в сентябре 2022 года. В нынешнем сезоне чемпионата России команда за четыре тура набрала 3 очка и занимает двенадцатое место.

ФК Ахмат
Сергей Ташуев
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