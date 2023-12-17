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Сегодня, 10:05

Ташуев объяснил, почему «Факел» играет в четыре защитника

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Сергей Ташуев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев в интервью «СЭ» объяснил изменения в тактических схемах команды в последних матчах чемпионата России. Также специалист отметил прогресс некоторых футболистов воронежского клуба.

— Почему в «Факеле» сразу перешли на схему в четыре защитника, а через два тура решили играть не в одного, а в двух нападающих?

— Схема с четырьмя защитниками мне хорошо знакома. В том же «Ахмате» так играли. Да, менять схему по ходу сезона, наверное, рискованно, но я знал на что шел. На бумаге кажется, что система игры с тремя центральными более надежная. Но посмотрите на показатели «Факела» сейчас. Меньше нас пропустили только «Краснодар» (14), «Пари НН» (16) и «Зенит» (17. У «Факела» — 19 пропущенных). Наши наработки помогают надежнее играть сзади. Ну и я всегда говорю, что вся команда должна защищаться. Первыми сдерживающими, амортизирующими игроками являются нападающими, которые позволяют остальным вовремя вернуться на свои позиции.

— Можете объяснить несколько своих неожиданных решений по составу? Например, почему переместили в центр обороны опорника Менделя?

— В принципе, он и до меня, кажется, в одном матче уже играл на этой позиции. А перед встречей с «Уралом» мы столкнулись с кадровыми проблемами. Кто-то был травмирован, кто-то только-только восстановился. Так что эта мера была скорее вынужденной.

— Но она сработала.

— Ну да. Он сыграл неплохо. Вообще у опорника и центрального защитника функционал довольно похожий. Андрей быстро перестроился.

— Почему поменяли флангами Альшина и Магаля?

— Вообще изначально рассматривал Магаля в качестве защитника. Но в тренировках познакомился с ним лучше, увидел его возможности, предложил попробовать его использовать ближе к атаке. Он мобильный, у него начало получаться впереди.

Сергей Ташуев. «С 11 россиянами в составе «Факел» не проигрывает клубам-миллионерам». Ташуев — о прогрессе команды, пенальти в ворота «Динамо» и системе «весна-осень»
Футбол
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Ташуев
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