Ташуев объяснил, почему «Краснодар» подписал 36-летнего Дюпина

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев прокомментировал подписание «быками» 36-летнего вратаря Юрия Дюпина.

«Он все-таки уже не мальчик, но вратарь опытный. Видимо, «Краснодару» нужна надежность сзади, опыт. Команда играет вертикально в атаку, комбинирует, значит, у вратаря «Краснодара» может быть немного моментов. Опыт — это постоянная концентрация внимания в тех эпизодах, где ты должен выручать. Видимо, это больше просчет ситуации наперед. В клубе понимают, что впереди сложный сезон с большими задачами, поэтому надежность и опыт будут очень важны», — приводит слова Ташуева Vprognoze.ru.

15 июня «Краснодар» объявил о подписании Дюпина на правах свободного агента. Контракт с ним рассчитан на один год.